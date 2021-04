V. Francavilla, Magrì: "Salvezza non scontata. Ma dopo ieri sono tutti in discussione"

Dopo la sconfitta contro il Bisceglie in casa Virtus Francavilla si riflette a 360 gradi sul futuro dopo aver perso la possibilità di raggiungere i play off con il presidente Antonio Magrì che ha spiegato come nessuno dei giocatori attualmente in rosa sia sicuro di continuare con il club pugliese: “Forse il raggiungimento matematico della salvezza ha inciso sui calciatori che, invece di giocare a mente libera, hanno dato vita a una prestazione veramente inguardabile. Mi sono sembrati privi di idee e di stimoli, francamente spero che finisca presto questa stagione. Abbiamo raggiunto la certezza di giocare per il sesto anno consecutivo in Lega Pro e questa è l’unica cosa che conta in questo momento. Non bisogna darlo mai per scontato in una piccola piazza come la nostra. Questi anni di professionismo forse saranno maggiormente apprezzati in futuro quando, spero il più lontano possibile, non ci sarò più io a tirare la carretta pur in anni difficili come quelli che stiamo vivendo. È chiaro che sono tutti in discussione in questo finale di stagione, soprattutto i giocatori che ieri hanno confermato, ancora una volta, di non avere una grande personalità sfoderando una prestazione del genere. - continua Magrì ai microfoni di Tuttocalciopuglia.com - Queste due ultime partite ci serviranno per valutare chi merita di restare e chi no, stiamo già iniziando a pensare alla prossima stagione che sicuramente non dovrà essere di sofferenza come questa".