V. Verona, Fresco rilancia: "Con qualche innesto questo gruppo può puntare alla Serie B"

L’amara eliminazione dai play off di Serie C contro la Ferlapisalò non demoralizza il presidente e tecnico della Virtus Verona Luigi Fresco che nel dopo gara guarda con ottimismo al futuro: “Ce la siamo giocata alla pari facendo anche tremare i nostri avversari, per cui ai miei giocatori dico tre volte bravi. Il gol purtroppo è arrivato dal cross di un giocatore che abbiamo pressato poco e credo fosse a causa della stanchezza accumulata a Trieste. - continua Fresco come riporta Trivenetogoal.it - La stagione è stata comunque bellissima e credo che questo gruppo con qualche innesto possa puntare alla Serie B”.