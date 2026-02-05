Sampdoria, fiducia in Malanca: il giovane difensore firma il suo primo contratto da 'Pro'
La Sampdoria ha deciso di blindare uno dei giocatori più talentuosi del suo settore giovanile. Si tratta del centrale classe 2007 Lorenzo Malanca che si è legato al club ligure fino al 2028 firmando il suo primo contratto da professionista. Un segnale di grande fiducia per il ragazzo che in questa stagione era stato aggregato alla prima squadra prima di un infortunio al legamento crociato che ha compromesso la sua stagione. Questo il comunicato del club:
“L’U.C. Sampdoria comunica di aver stipulato e sottoscritto il primo contratto professionistico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Malanca. Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028”.
