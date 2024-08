Ufficiale Virtus Verona, fatta per il prestito del difensore Etienne Catena dal Cagliari

La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Cagliari, le prestazioni sportive di Etienne Catena, fino al 30 giugno 2025.

Nato in Costa D'Avorio il 1° gennaio 2004, difensore centrale apprezzato per le qualità tecniche e dal notevole fisico, Catena è cresciuto nel settore giovanile della Roma, vincendo nella stagione 2020/21 il campionato U17. L'anno successivo si trasferisce allo Sporting Lisbona per giocare nella compagine U23 del club portoghese. Nella stagione 2022/23 passa al Pescara, militando nella formazione Primavera, per poi, nel corso dell'estate 2023, trasferirsi al Cagliari, scendendo in campo in 32 occasioni nel campionato Primavera 1.