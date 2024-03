Ufficiale Virtus Verona, rinnovo fino al 2027 per il difensore Marco Ruggero

La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Marco Ruggero fino al 30 giugno 2027.

Nato a Padova il 1° giugno 2000, di ruolo difensore centrale, Ruggero sta disputando la sua seconda stagione con la Virtus Verona. Ad oggi ha collezionato 63 presenze complessive in gare ufficiali, con all’attivo una rete, realizzata nel corso del torneo di Serie C 2022/23 nella gara con la Pro Vercelli disputata allo stadio “Piola”. Cresciuto nel Settore Giovanile della compagine della sua città, Marco è arrivato al Gavagnin-Nocini dopo una serie di esperienze in serie D con Tuttocuoio, Delta Porto Tolle e Luparense, inframezzate da un anno in prestito al Legnago Salus, con cui ha debuttato da professionista. A partire dall’estate 2022 veste i colori virtussini, con cui ha mostrato qualità tecniche importanti per la categoria, autorevolezza e senso di appartenenza.