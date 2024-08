Ufficiale Vis Pesaro, è addio con Farroni: il portiere classe 1997 risolve il contratto

"La Vis Pesaro 1898, in accordo con il calciatore Alessandro Farroni, comunica di aver formalizzato la risoluzione del contratto che legava il portiere al Club". Con questo comunicato il club marchigiano ha salutato l'estremo difensore.

Farroni è nato il 14 settembre 1997 a Spoleto, Italia. Gioca come portiere ed è noto per le sue doti di reattività, capacità di lettura del gioco e buone qualità nelle parate. Farroni si è affermato nelle serie minori del calcio italiano, dimostrando di essere un portiere affidabile e di prospettiva. Ha mosso i suoi primi passi calcistici nelle giovanili della sua città natale, prima di passare all'Arezzo, dove ha completato il suo sviluppo giovanile. Durante questi anni, ha affinato le sue abilità tra i pali, guadagnando una solida reputazione come giovane portiere promettente.

Dopo la trafila giovanile, Alessandro Farroni ha iniziato la sua carriera professionistica nelle serie minori italiane.

Bastia: Ha avuto una prima esperienza significativa con il Bastia, una squadra dilettantistica dove ha avuto la possibilità di accumulare minuti importanti e sviluppare una maggiore consapevolezza e confidenza nel ruolo di portiere.

Cavese (2019-2021): Il trasferimento alla Cavese in Serie C ha rappresentato un passo importante per Farroni. Qui, ha avuto modo di confrontarsi con un livello di competitività più elevato e di crescere ulteriormente come portiere, guadagnando una certa notorietà per le sue prestazioni consistenti tra i pali.

Viterbese (dal 2021): Successivamente, Farroni si è trasferito alla Viterbese, continuando a militare in Serie C. Anche qui, si è confermato come un portiere affidabile, contribuendo con prestazioni solide e regolari.