Ufficiale Vis Pesaro, per mister Gennari contratto fino al 2030. Comunicato anche lo staff

Il vice del neo allenatore biancorosso sarà l'ex centrocampista Joel Obi

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver affidato il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra ad Andrea Gennari. L’allenatore ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2030.

Conclusa la carriera da calciatore nel 2012, Gennari ha iniziato nello stesso anno quella da tecnico, entrando nello staff di Roberto Stellone al Frosinone. Da allora i due hanno condiviso un percorso professionale lungo oltre un decennio, lavorando insieme nelle esperienze di Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli, Arezzo, Reggina, Benevento e, dall’aprile 2024, alla Vis Pesaro, dove Gennari ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda, contribuendo con competenza ed esperienza ai risultati raggiunti dal club.

La scelta della società rappresenta un segnale di continuità, fiducia e progettualità. Andrea Gennari conosce a fondo l’ambiente biancorosso, i valori del club e il percorso di crescita intrapreso nelle ultime stagioni, e oggi è pronto a raccogliere una nuova e stimolante sfida, assumendo per la prima volta la guida tecnica di una squadra.

Il nuovo allenatore della Vis Pesaro sarà presentato alla stampa domani, martedì 14 luglio, alle ore 16:00.

Lo staff di mister Gennari sarà così composto

:

Joel Obi, allenatore in seconda

Massimo Campo, collaboratore tecnico

Francesco Renzoni, collaboratore tecnico e recupero infortuni

Davide Bertaccini, allenatore portieri

Alberto Galdiolo, preparatore atletico

A mister Andrea Gennari e al suo staff vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte della famiglia Vis Pesaro.