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Vis Pesaro, Obi fa mea culpa: "Atteggiamento un po' sottotono. Questo è inaccettabile"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 08:43Serie C
11.10.2026 08:43Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo la sconfitta casalinga contro il Grosseto, il centrocampista della Vis Pesaro Joel Obi ha commentato: "Siamo stati poco incisivi, soprattutto nei primi minuti. Nel primo tempo siamo stati timidi e questo è inaccettabile per una squadra che si deve salvare ed è ultima in classifica. Da quello che percepiamo da fuori è che alcuni non capiscono realmente il pericolo, soprattutto in fase di non possesso, e quindi si va con un atteggiamento un po' sottotono. Questo è inaccettabile.

I ragazzi avevano fatto bene in allenamento, oggi sono stati un po' timidi e non riconoscevano il pericolo. Dobbiamo cambiare tutto anche a livello di atteggiamento in vista della partita contro il Latina. Sapevamo che non potevamo perdere i duelli, i contrasti e l'atteggiamento. Posso anche essere inferiore tecnicamente, ma non nell'atteggiamento. I duelli non li posso perdere, perché poi prendiamo gol.

In settimana valuteremo le loro condizioni. Dobbiamo schierare chi è al cento per cento: è inutile rischiare, perché chi gioca deve essere pronto ad andare forte. Sto facendo un lavoro che mi piace tanto, ma oggi non siamo contenti per il risultato. Si mette da parte l'emozione e si cerca di lavorare giorno per giorno per migliorare la squadra e centrare gli obiettivi della società".

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