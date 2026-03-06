L'ex Inter Obi ricorda la rete nel derby: "Mi dicono ancora 'non sai neanche come hai fatto'"

A due giorni dal derby di Milano tra il Milan e l'Inter, posticipo in programma a San Siro domenica sera, è intervenuto ai canali del club nerazzurro l'ex centrocampista Joel Obi, eroe per una notte autore di un gol nella stagione 2014/15. "Tanti mi dicono 'Non sai neanche te come hai fatto gol'. Quando la palla stava andando di là mi stavo preparando, poi ho messo il corpo davanti all'avversario e ho calciato il più veloce possibile", ha ammesso il nigeriano.

Poi ha aggiunto: "Quando è entrata in rete... La gioia l'ho vissuta i giorni dopo, lì per lì non ho realizzato che avevo fatto un gol nel derby, da interista e da giocatore cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. È stata una gioia immensa".