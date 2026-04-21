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Zola premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo: "Ringrazio anche la Lega Pro e Marani

Zola premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo: "Ringrazio anche la Lega Pro e MaraniTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net
Claudia Marrone
Oggi alle 19:47Serie C
Claudia Marrone

Come già emerso, quest'oggi il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola è premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo, commentata poi dallo stesso ex attaccante sul suo profilo Instagram:

"Sono profondamente onorato per la premiazione della Croce d’Oro ricevuta oggi al CONI.
È un riconoscimento che accolgo con grande emozione, gratitudine e senso di responsabilità.

Questo traguardo rappresenta per me non solo un motivo di orgoglio personale, ma anche il valore del lavoro, dell’impegno e della passione condivisi lungo il cammino. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Marani e a tutta la Lega per il supporto, la fiducia e la vicinanza dimostrati nel tempo. Il loro sostegno ha avuto per me un significato importante e prezioso.

Ricevere oggi questo riconoscimento in una sede così prestigiosa rende questo momento ancora più speciale, e mi sprona a continuare con lo stesso entusiasmo, gli stessi valori e la stessa dedizione di sempre.

Grazie di cuore a tutti".

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