Ufficiale Branduani riparte dalla D. È il primo colpo della gestione Deoma al San Marino

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il San Marino Calcio del Presidente Emiliano Montanari "comunica che il DS Daniele Deoma ha concluso l’accordo con il classe 1989 Paolo Branduani. Il calciatore ha infatti sottoscritto il contratto che lo legherà alla società sammarinese per la prossima stagione 2024-25.

Branduani, portiere di grande esperienza, ha collezionato oltre 360 partite tra i professionisti indossando, tra serie B e serie C, le maglie di Albinoleffe, Juve Stabia, SPAL, Empoli, Teramo, Catanzaro e Crotone. Nel suo palmares spicca la promozione in serie A con la Spal ottenuta nella stagione 2016/2017. Con la stessa società emiliana aveva precedentemente vinto, in serie C anche Campionato e Supercoppa nella stagione 2015/2016. Campionato di serie C vinto anche nel 2018/2019 con la Juve Stabia.

Il nuovo acquisto, già a disposizione di mister Cascione, si è aggregato ai suoi nuovi compagni".