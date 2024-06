Ufficiale Chievo Verona, primo acquisto per la D: arriva il guineano Nchama dal Cjarlins Muzane

Primo acquisto ufficiale della stagione 2024/25 in casa bianco blu. A.C. ChievoVerona è lieta di annunciare l’arrivo di Valeriano Nchama, centrocampista classe 1995.

Originario della Guinea Equatoriale, Valeriano arriva dai friulani del Cjarlins Muzane con cui ha giocato la scorsa stagione nel girone C di serie D. Dopo le esperienze nelle giovanili di Inter e Varese, vive il primo campionato da protagonista in Serie D con la maglia dell’Altovicentino nella stagione 2014-15.

Nel 2015-16 si divide tra Montebelluna e nuovamente Altovicentino, con cui termina l’annata al secondo posto per il secondo anno consecutivo. Nel 2016-17 gioca con la maglia del Vigasio prima di tornare al Montebelluna per le successive tre stagioni. Nel 2020-21 mister Vecchiato gli cede le chiavi del centrocampo della Manzanese e in campo sono faville per gli arancioneri e per Nchama, che disputate 37 incontri impreziositi da 8 reti. Il 2021-22 è la stagione della consacrazione per Valeriano che vince il campionato a Chioggia all’ultima giornata con la maglia dell’Arzignano Valchiampo, coronando il sogno di arrivare tra i professionisti. Il 2022-23 vede i giallocelesti nelle vesti di sorpresa del Girone A, in cui Nchama colleziona 23 presenze.

Conta inoltre anche 9 presenze con la Nazionale della Guinea Equatoriale.