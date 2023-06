ufficiale Arzignano Valchiampo, Nchama riscattato dal Cjarlins Muzane

Serie C

Serie C

L'Arzignano Valchiampo non ha esercitato l'opzione per il riscatto di Valeriano Nchama, centrocampista classe '95, che trova sistemazione in Serie D. Dopo le 23 presenze nell'ultimo campionato con la maglia bluceleste il giocatore si trasferisce al Cjarlins Muzane.