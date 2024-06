Ufficiale ChievoVerona, Sacchetto è il nuovo ds: "Vogliamo riportare il club dove merita"

Nella giornata di ieri il ChievoVerona ha annunciato il nome del nuovo direttore sportivo. Si tratta di Francesco Sacchetto, classe '86, che ha alle spalle importanti esperienze con il Marola e il Bassano dove ha lavorato dal 2020 alla scorsa estate ottenendo prima la promozione in Serie D e poi, da neopromossa, la finale dei play off del girone C di Serie D. Si seguito le sue parole e quelle del presidente riportate dal sito ufficiale del club

A dare il benvenuto a Sacchetto il presidente Sergio Pellissier: “Con Francesco ci siamo scambiati qualche giocatore e mi ha dato l’impressione di una persona ambiziosa, vogliosa e preparata. L’ambizione che lo anima è la nostra. Sono convinto che ci darà il suo contributo per fare meglio rispetto allo scorso anno”.

Le parole di Francesco Sacchetto da neo Direttore Sportivo: “Il primo obiettivo è quello di collaborare con la nuova società e trovare la commistione giusta tra lo staff tecnico e i giocatori, in modo da formare una rosa competitiva per il campionato in cui dobbiamo competere. Il presidente Pellissier, come tutti i presidenti, è molto orgoglioso della propria società e punta ad arrivare in alto; questa è una cosa che senza dubbio ci accomuna, portare il Chievo dove merita. Ogni stagione è a sé, bisogna solo pensare a lavorare e cercare di fare il meglio dentro e fuori dal campo”.