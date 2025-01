Ufficiale Chiusa l'avventura col Ravenna, Antonioli riparte dalla Vigor Senigallia: è nuovo mister

Chiusa l'avventura con il Ravenna, club da quale è stato esonerato lo scorso 23 ottobre, dopo il pareggio in casa dello United Riccione e con i giallorossi a -11 dalla vetta del Girone D di Serie D, mister Mauro Antonioli riparte sempre dalla quarta serie, nel Girone F e più nello specifico dalla Vigor Senigallia, che lo ha annunciato come nuovo tecnico del club:

Ecco la nota:

"L’FC Vigor Senigallia comunica che il nuovo allenatore della prima squadra è Mauro Antonioli.

Nato a Milano, classe 1968, dopo un’ottima carriera da calciatore fra i professionisti (spiccano 57 presenze e un gol in Serie B con la maglia del Chievo Verona), Antonioli nel 2009 ha intrapreso il percorso da allenatore.

In quasi 15 anni da capo tecnico, ha esordito in Eccellenza sulla panchina del Verucchio (2009-2010), poi tanta Serie D in Emilia Romagna e, per pochi mesi, alla Sambenedettese. In queste annate spicca la vittoria del campionato alla guida del Ravenna nella stagione 2016-2017. E proprio al timone del Ravenna l’anno dopo ha vissuto la prima esperienza in Serie C, campionato professionistico che poi negli anni successivi lo ha visto protagonista anche sulle panchine di Fermana e Imolese.

L’estate scorsa è tornato ad allenare il Ravenna, Serie D girone D, ma il rapporto si è interrotto a fine ottobre scorso con la squadra a metà classifica.

Da oggi Mauro Antonioli è il nuovo allenatore della FC Vigor Senigallia: benvenuto Mister e un grande in bocca al lupo!".