Ufficiale Dopo l'addio lampo al Victor San Marino per Antonioni c'è il ritorno al Ravenna: la nota

Dopo la firma e la successiva marcia indietro con il Victor San Marino per il tecnico Mauro Antonioli c’è il ritorno sulla panchina dell’ambizioso Ravenna, club allenato dal 2016 al 2018. Questa la nota del club romagnolo:

La società Ravenna Football Club ha il piacere di annunciare di avere affidato la direzione tecnica della prima squadra a Mauro Antonioli.

Non c’è bisogno di grandi presentazioni per un tecnico cui è legato uno dei ricordi più piacevoli della recente storia giallorossa, con la fantastica rimonta sull’Imolese e la vittoria del campionato 2016/17 che è valsa il ritorno in serie C. Un professionismo che proprio Antonioli ha saputo difendere, conquistando una non scontata salvezza con ben 5 giornate di anticipo nella stagione successiva. Dopo l’esperienza giallorossa il tecnico nato a Milano nel ’68 è stato alla guida di Reggiana, Fermana, Sambenedettese, Imolese e Forlì.

In questo secondo capitolo della sua avventura con il Ravenna FC sarà nuovamente accompagnato dallo storico vice Ivan Piccoli e da Ermes Morini in qualità di preparatore dei portieri.

Il management della società porge a Mauro Antonioli ed al suo staff un caloroso benvenuto ed un augurio per una stagione ricca di soddisfazione per i colori giallorossi.