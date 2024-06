Ufficiale Victor San Marino, Antonioli firma ma ci ripensa subito. Non sarà mister del club

Due giorni fa, la Victor San Marino del contestatissimo presidente Emiliano Montanari, che era alla presidenza del fallito Siena salvo poi passare al Legnano ceduto a Enea Benedetto e retrocesso in Eccellenza, annunciava di buon grado il tecnico della stagione 2024-25: il prescelto, l'esperto mister Mauro Antonioli.

Questa la nota:

"Il direttore sportivo Gianluca Bollini è lieto di comunicare di aver affidato la panchina della prima squadra a Mauro Antonioli. Il tecnico milanese classe ’68 vanta, tra le altre, 57 presenze ed 1 gol in serie B ed ha chiuso la sua carriera calcistica proprio a San Marino nella Libertas di Borgo Maggiore.

Da allenatore ha seduto su importanti panchine di categoria e Lega Pro come Forlì, Imolese, Sambenedettese e Fermana solo per citarne alcune. Insieme ad Antonioli, nel ruolo di secondo, arriva anche Ivan Piccoli suo fidato collaboratore da diversi anni. Piccoli, da calciatore vanta tra Cesena ed Ancona 110 presenze e 6 reti in serie B.

Ivan Piccoli e Mauro Antonioli ai tempi della Sambenedettese

Per il nuovo mister il progetto del presidente Montanari si è rivelato molto ambizioso e stimolante sin da subito e trovare l’accordo è stato abbastanza semplice. In attesa di comunicare l’organigramma completo dei collaboratori del nuovo tecnico, può partire ora ufficialmente, tra rinnovi e innesti, il mercato del San Marino Calcio".

Poi, ieri, l'inverosimile: nella notte l'allenatore ci ripensa, e annulla il suo contratto, con la società che - inspiegabilmente (?) - tiene a precisare che la scelta di Antonioli non è imputabile all'atteggiamento del club che si definisce "sempre trasparente e rispettoso nei suoi confronti". Nessuno aveva mosso accuse.

A ogni modo, questo il comunicato:

"Il San Marino Calcio comunica con stupore l’improvviso quanto inatteso ripensamento di Mauro Antonioli rispetto al ruolo di allenatore della prima squadra. La decisione di Antonioli, riferita al DS Bollini, è maturata nella nottata nonostante l’intesa fosse stata raggiunta su tutti gli aspetti contrattuali ivi incluso quello del ruolo di allenatore in seconda. Le motivazioni del tecnico non sono imputabili in nessun modo all’operato del San Marino Calcio sempre trasparente e rispettoso nei suoi confronti, anche in questo momento".