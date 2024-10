Ufficiale Colpaccio del Pompei a centrocampo: dalla Sampdoria arriva il giovane Vitale

Colpo del Pompei, club che milita in Serie D, per il proprio centrocampo. Il club campano ha infatti annunciato l’arrivo del mediano classe 2004 Mattia Vitale, lo scorso anno in Serie C con le maglie di Audace Cerignola e Monopoli, dalla Sampdoria. Questo il comunicato del club:

"FC Pompei è lieta di annunciare il tesseramento a titolo definitivo del calciatore Mattia Vitale.

Centrocampista nato il 17 ottobre 2004 (oggi compie vent'anni: auguri!), nella scorsa stagione ha vestito, in prestito dalla Sampdoria, le maglie di Audace Cerignola e Monopoli in Serie C. L'anno precedente, nel 2022/2023, è stato protagonista della vittoria del campionato di Serie D con il Catania".