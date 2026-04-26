Cretella lascia il calcio giocato per malattia. Gli ultras del Grosseto lo incoraggiano sotto casa

Un momento di vita non facile per l'ex Grosseto Riccardo Cretella, 31 anni e capitano del club biancorosso - per altro fresco di promozione in Serie C -, che a inizio stagione, dopo un lungo percorso di sei anni e mezzo, ha dovuto lasciare non solo la compagine maremmana ma anche il calcio, per poter curare la grave malattia che lo ha colpito. Ma i tifosi non hanno certo dimenticato tutto quello che il giocatore ha fatto per la squadra, e alcuni giorni fa, un gruppo di tifosi si è radunato sotto casa di Cretella stesso con cori e striscioni di incoraggiamento. Un abbraccio collettivo a chi ha dato tutto e avrebbe sicuramente dato tanto in questa stagione esaltante.

A rendere noto quanto accaduto, proprio Cretella, che ha scattato foto e registrato video del momento condividendoli poi sulla propria pagina Instagram, con la frase "La cosa più bella che ho visto negli ultimi tempi. ULTRAS 1912".