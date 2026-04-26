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Cretella lascia il calcio giocato per malattia. Gli ultras del Grosseto lo incoraggiano sotto casa

Cretella lascia il calcio giocato per malattia. Gli ultras del Grosseto lo incoraggiano sotto casaTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Scarpetti
Claudia Marrone
Oggi alle 13:26Serie D
Claudia Marrone

Un momento di vita non facile per l'ex Grosseto Riccardo Cretella, 31 anni e capitano del club biancorosso - per altro fresco di promozione in Serie C -, che a inizio stagione, dopo un lungo percorso di sei anni e mezzo, ha dovuto lasciare non solo la compagine maremmana ma anche il calcio, per poter curare la grave malattia che lo ha colpito. Ma i tifosi non hanno certo dimenticato tutto quello che il giocatore ha fatto per la squadra, e alcuni giorni fa, un gruppo di tifosi si è radunato sotto casa di Cretella stesso con cori e striscioni di incoraggiamento. Un abbraccio collettivo a chi ha dato tutto e avrebbe sicuramente dato tanto in questa stagione esaltante.

A rendere noto quanto accaduto, proprio Cretella, che ha scattato foto e registrato video del momento condividendoli poi sulla propria pagina Instagram, con la frase "La cosa più bella che ho visto negli ultimi tempi. ULTRAS 1912".

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