Folgore Caratese, anche in Serie C avanti con Belmonte: accordo per il rinnovo
TUTTO mercato WEB
Dopo aver guidato dalla panchina la Folgore Caratese alla sua prima, storica, promozione in Serie C, Nicola Belmonte è pronto a mettere nero su bianco il suo futuro.
Stando, infatti, a quanto raccolto da TuttoC.com il tecnico classe 1987 avrebbe trovato l'accordo con la società brianzola per il proseguimento della sua avventura.
Rinnovo di contratto, dunque, in arrivo. Anche in Serie C la Folgore avrà il suo timoniere.
Altre notizie Serie D
Gorini verso l'addio al Treviso? Il tecnico smentisce: "La priorità è qui, non ho incontrato nessuno"
Editoriale di Raimondo De Magistris Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento