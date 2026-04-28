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Folgore Caratese, anche in Serie C avanti con Belmonte: accordo per il rinnovo

Folgore Caratese, anche in Serie C avanti con Belmonte: accordo per il rinnovoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Luca Bargellini
Oggi alle 15:49Serie D
Luca Bargellini

Dopo aver guidato dalla panchina la Folgore Caratese alla sua prima, storica, promozione in Serie C, Nicola Belmonte è pronto a mettere nero su bianco il suo futuro.

Stando, infatti, a quanto raccolto da TuttoC.com il tecnico classe 1987 avrebbe trovato l'accordo con la società brianzola per il proseguimento della sua avventura.

Rinnovo di contratto, dunque, in arrivo. Anche in Serie C la Folgore avrà il suo timoniere.

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