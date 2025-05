Ufficiale Forlì, mister Miramari siederà in panchina anche per la stagione 2025-26

vedi letture

È stato un anno magico quello vissuto dal Forlì, in grado di vincere con numeri altisonanti il Girone D di Serie D, spuntandola nel testa a testa con il fortissimo Ravenna e centrando la promozione in Serie C. Fra i protagonisti del ritorno nei professionisti c’è senza ombra di dubbio mister Alessandro Miramari, arrivato quest’anno e subito risultato decisivo. Visti gli eccellenti risultati il mister non poteva che essere riconfermato anche per l’anno prossimo, come riportato nel comunicato ufficiale seguente del club biancorosso:

“La Società Forlì FC, a partire dal suo presidente Gianfranco Cappelli, è lieta ed orgogliosa di poter annunciare che Mister Alessandro Miramari sarà allenatore dei galletti anche per la stagione sportiva 2025/26.

Il mister bolognese classe 1970 ha guidato i biancorossi nella cavalcata verso la Serie C, in una stagione con numeri senza precedenti. Media punti di 2,47 a partita, 75 gol fatti, il nuovo record di 13 vittorie consecutive a coronare una storica promozione.

La conferma della panchina sarà il segno della continuità, nonché il primo passo per la nuova stagione sportiva che ci vedrà protagonisti nel campionato professionisti. Al Mister il migliore in bocca al lupo per il prosieguo di questa stagione sportiva e la prossima che si aprirà ancora insieme".