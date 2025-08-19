Ufficiale Dopo poco più di un mese, Rinaldini risolve il contratto firmato con il Forlì

Era solo il 3 luglio scorso, e il Forlì annunciava di aver trovato l’accordo con il centrocampista Damiano Rinaldini, che sarebbe divenuto un giocatore biancorosso per la stagione di Serie C ormai prossima al via. Oggi, il ripensamento, perché le parti hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto firmato poco più di un mese, annunciata dalla formazione romagnola con il comunicato che di seguito riportiamo integralmente:

"Il Forlì FC 1919 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con il calciatore Damiano Rinaldini.

La Società lo ringrazia per la professionalità e la dedizione dimostrata in queste settimane, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera sportiva".

Per il 30enne, classe appunto 1995, potrebbero aprirsi nuovamente le strade della Serie D: il giocatore vanta infatti una lunghissima esperienza nella quarta serie italiana, dove si è affermato come trequartista e centrocampista di incursione, e il Prato sembra averlo convinto a sposare il proprio progetto, con l'avvento della nuova proprietà. Ricordiamo che nella passata stagione il calciatore ha visto la maglia del Tau Altopascio da gennaio in avanti, raccogliendo 14 presenze 4 gol e 2 assist. Poi il salto al Forlì, ma l'esperienza non è sostanzialmente neppure iniziata.