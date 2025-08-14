Ufficiale Forlì, arriva dalla Juventus un innesto per il centrocampo: è il 2005 Ripani

Dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili della Juventus, dove negli ultimi anni ha collezionato 75 presenze con la Primavera, per il centrocampista classe 2005 Ripani ci sarà l’occasione di mettersi in gioco in Serie C con la maglia del nepromosso Forlì. Questo il comunicato della società romagnola:

"Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito annuale di Diego Ripani. Il centrocampista sarà un galletto nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.

Il talento classe 2005 è nativo di San Benedetto del Tronto, ma calcisticamente è cresciuto nelle giovanili di Pesca e Juventus. Proprio con la maglia bianconera nelle ultime due stagioni è stato assoluto protagonista nel campionato Primavera, totalizzando 58 presenze con 4 gol e 7 assist. Arriva a Forlì con la voglia di recitare un ruolo da protagonista alla prima vera esperienza tra i grandi".