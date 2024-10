Ufficiale Niente Serie C per Torrisi. Riparte nuovamente dalla D sulla panchina del Matera

vedi letture

Il suo nome era recentemente stato accostato al Latina, prima che la società pontina nominasse Roberto Boscaglia per il post Pasquale Padalino, ma alla fine non sarà Serie C per mister Alfio Torrisi che scende nuovamente in D dopo le prime due giornate della stagione corrente vissute sulla panchina del Trapani: è stato infatti nominato nuovo trainer del Matera, nel Girone H di quarta serie.

Ecco la nota ufficiale del club:

"Fc Matera annuncia che Alfio Torrisi è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

Classe ‘82, Torrisi è un allenatore molto preparato, protagonista in pochi anni di un’ascesa straordinaria, dalla terza categoria fino alla serie C.

Dopo le parentesi con Sporting Trecastagni, Massiminiana e Nicolosi, Torrisi inizia ad attirare le attenzioni nel suo periodo all’Aci Sant’Antonio. Poi, il mister siciliano conduce una brillante stagione alla guida del Paternò in Serie D che vale il salto in una big, al Trapani. Nella prima stagione in terra trapanese, il mister centra l’ingresso ai playoff ottenendo la vittoria della competizione. L’anno successivo, sempre al timone dei granata, la sua guida contribuisce alla promozione diretta in Serie C con una meravigliosa cavalcata sportiva. Quest’anno, Torrisi ha cominciato la stagione con il Trapani in Serie C e, nelle scorse settimane, è stato accostato a diversi club di categoria.

Ora, il tecnico è pronto per una storia biancoazzurra da vivere insieme. Mister, benvenuto nella città dei Sassi!".