L'ex Padova Voltan trova squadra: ripartirà dalla Serie D con la maglia dell'Este

Alla fine Michele Voltan ha trovato una squadra da cui ripartire dopo l'addio al Padova al termine della passata stagione. Il classe 2001 nelle scorse settimane aveva raccontato le difficoltà di trovare un club che puntasse su di lui anche a causa delle regole sugli Under - in Serie C e Serie D - che rendono la vita più difficile a chi come lui non rientra più in quella fascia d'età, ma non è neanche troppo vecchio per pensare a un futuro diverso. Sarà l'Este, club veneto che milita in Serie D, a permettere ora a Voltan di ripartire e mostrare quelle qualità che lo hanno portato a giocare fra i professionisti negli anni passati.

Il comunicato dell'Este su Voltan

La società AC Este 1920 è lieta di annunciare l’arrivo di Michele Voltan, portiere classe 2001, che entra a far parte della famiglia giallorossa.

Michele approda a Este dopo aver maturato esperienze importanti, vestendo, tra le altre, le maglie di Padova e Virtus Verona.

Benvenuto a Este, Michele!