Dopo la promozione con il Treviso nella passata stagione il centrocampista offensivo Paolo Beltrame aveva deciso di ripartire dalla Serie D con la maglia della Triestina dove in questa prima parte di stagione aveva collezionato 13 presenze con due reti fra campionato e Coppa Italia di categoria. Ma l’avventura con gli alabardati è ora finita come comunicato dallo stesso giocatore su Instagram.

Miei valori sono venuti meno

“Oggi concludo anzitempo, e con molto rammarico, la mia avventura con la Triestina. Ho deciso di fare un passo indietro, per rimanere fedele ad alcuni dei miei valori che qui erano venuti meno. - si legge nella stories del classe ‘93 - Ci sono tante persone che hanno a cuore questi colori e soprattutto per loro ho cercato di portare, sin dal primo giorno, la mia passione e la mia professionalità, e sono sicuro che in tanti l’hanno apprezzato. E stato un onore vestire questa maglia e giocare in uno stadio stupendo”.