Lo avevamo anticipato proprio quest'oggi, e ora arriva l'ufficialità del tutto: Marco Cellini riparte dalla panchina della Rondinella Marzocco, formazione del Girone E di Serie D.

Di seguito la nota del club fiorentino:

"Marco Cellini è il nuovo allenatore della Prima Squadra della Rondinella Marzocco.

Reduce da un importante percorso sulla panchina del Grassina e con una lunga carriera da calciatore professionista tra Serie B e Serie C, Cellini assume la guida tecnica della formazione biancorossa.

Al suo fianco Andrea Cristiano, nuovo vice allenatore, che vanta oltre 250 presenze da calciatore in Serie B.

Confermati nello staff tecnico Simone Nocentini, Mirko Russo e Damir Ibrahimović.

La società dà il benvenuto a Marco e Andrea, augurando loro buon lavoro e le migliori fortune in questa nuova avventura biancorossa!".