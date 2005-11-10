È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Foligno "comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Giovanni Pagliari.

Per il popolo biancazzurro non è un nome qualunque. È un ritorno che riporta alla mente pagine tra le più belle della nostra storia.

Le imprese con i Falchetti:

Nella stagione 2006/07 il Foligno di Pagliari ha dominato il girone B di Serie C2. Il 6 maggio 2007, con una giornata d'anticipo, ha vinto il campionato conquistando la promozione in Serie C1. Quella cavalcata gli è valsa la Panchina d'Oro di Seconda Divisione, assegnata dalla FIGC.

Una carriera di livello:

Tecnico classe 1961, nato a Tolentino, Pagliari ha costruito un curriculum di primo piano:

• la doppia vittoria del campionato di Serie D con Maceratese (1995-1996) e Recanatese (2021-2022, con annessa Poule Scudetto);

• la promozione in C1 con L'Aquila, seguita da un quinto posto e dai play off per la B, persi contro il Pisa;

• 481 panchine tra i professionisti, alla guida di realtà importanti tra cui Maceratese, Trapani, Vis Pesaro, Frosinone, Monza, Perugia ed Ancona, e nella stagione 2015-2016 l'esperienza da vice allenatore all'Udinese, in Serie A.

Esperienza, carattere e una conoscenza profonda della nostra piazza: Mister Pagliari torna dove ha scritto la storia, pronto a guidare il Foligno in una nuova sfida.

Bentornato a casa, Mister!".