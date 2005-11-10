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Il Milan guarda al futuro: primo contratto da professionista per il 2009 RusuUfficiale
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 17:27Serie D
autore Tommaso Maschio
25.11.2026 17:27Serie D
Il centrocampista rumeno proseguirà la sua stagione con la maglia del Milan Futuro in Serie D
Il Milan ha deciso di blindare il giovane talento Rusu, classe 2009, facendogli firmare il primo contratto da professionista e promuovendolo in pianta stabile dall’Under 18 alla seconda squadra che milita in Serie D. Il rumeno, che può giocare sia in mezzo al campo che sulla trequarti in posizione centrale, in questa stagione ha collezionato otto presenze con la maglia delle giovanili rossonere.
La nota del Milan sul rinnovo di Rusu
AC Milan comunica che Ryan Eugen Rusu ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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