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Rondinella, scelto il nuovo tecnico: è l'ex Grassina Marco CelliniTMW
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Luca Bargellini
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Oggi alle 13:56Serie D
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25.11.2026 13:56Serie D
L'allenatore classe 1981 ha guidato per tre anni il Grassina. La Rondinella è attualmente al 15° posto del Girone E di Serie D
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© foto di Giulio Cirinei/Uff. Stampa Arezzo
Dopo la fine del rapporto con il tecnico Stefano Tronconi, la Rondinella ha già scelto l’allenatore che guiderà la compagine fiorentina nel prosieguo della stagione di Serie D.
Si tratta, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, di Marco Cellini,, ex attaccante dalla lunga carriera in Serie C che dal luglio 2023 al giugno scorso è stato sulla panchina del Grassina.
La Rondinella si trova attualmente al 15° posto nella classifica del Girone E di Serie D con 11 punti in 13 giornate.
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