Voltan: "Regole under rendono difficile la vita di noi portieri. Ma non voglio mollare"

Dopo l’intervista rilasciata nei giorni scorsi il portiere Michele Voltan, svincolatosi in estate dal Padova, è tornato a parlare della difficoltà di trovare un club che punti su di lui anche a causa delle regole sugli under (specialmente in Serie C e Serie D) per le quali è ‘troppo vecchio’ pur essendo un classe 2001.

Lo sfogo di Voltan sui social

“Devo dire una cosa, con sincerità. In questo momento sono in difficoltà a trovare squadra. Non è solo sfortuna. Ci sono le regole, le liste, i posti da under che si incastrano. È un meccanismo difficile, soprattutto per noi portieri dove c’è un posto solo. - scrive Voltan sui propri canali social - E poi devo essere onesto con me stesso: nell’ultimo anno ho giocato poco. Ho avuto poco spazio, poche partite nelle gambe. E nel calcio, quando non giochi, è tutto più in salita. Lo sento. Lo so. Sarebbe facile fermarsi qui. Dire “è andata così” e appendere i guanti. Ma non ci riesco. Perché nonostante tutto, io ci credo ancora. Ci credo davvero.

Continuo ad andare in palestra la mattina per mettere forza, continuo ad allenarmi in campo il pomeriggio anche quando sono da solo. Non per far vedere a qualcuno, ma perché è l’unica cosa che so fare. È dove mi sento a posto.

So che devo riguadagnarmi tutto. Ogni minuto, ogni fiducia. E va bene così. Non ho paura di partire da dietro, di dimostrare, di sudare il doppio. Non mollo perché il calcio per me non è solo giocare la domenica. È sacrificio, è cadere e rialzarsi. Quindi eccomi qui. ammetto di essere in un momento difficile, che vengo da un anno con poco spazio, ma che ha ancora tanta fame. Pronto a ricominciare sempre più carico".