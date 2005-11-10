Voltan: "Ero in Serie B col Padova e ora non trovo posto in Serie D. Pronto all'estero"

Svincolatosi in estate dal Padova, dove nella passata stagione non ha trovato spazio in prima squadra scendendo in campo solo in sette occasioni con la Primavera, il portiere Michele Voltan è ancora alla ricerca di una squadra da cui ripartire anche se non è facile come racconta il diretto interessato al Mattino di Padova: “Lo scorso anno ero in Serie B, ora non mi vuole nessuno, nemmeno in Serie D”.

Sull’esperienza al Padova e sull’addio

Il classe 2001 torna sull’addio al club biancoscudato: “Dopo la promozione in Serie B il ds Mirabelli mi disse che mi volevano confermare, avevo un altro anno di contratto e iniziammo a parlare del rinnovo con anche aumento di ingaggio, non potevo desiderare di meglio. - prosegue Voltan – In estate la strategia cambia, la società mi convoca per dirmelo e spiegarmi che gli serve un portiere giovane dopo aver fatto valutazioni sugli under e di cercarmi una squadra altrimenti sarei rimasto fuori lista. Ma a dieci giorni dalla fine del mercato era difficile in un ruolo come il mio”.

“È stato un anno durissimo, era difficile allenarsi senza stimoli, a volte penso che sarebbe stato meglio continuare a giocare, ma come facevo a rifiutare il Padova?”, spiega ancora l’estremo difensore.

Sul proprio futuro

Voltan poi volge lo sguardo al futuro: “Mi sento in forma, sto benissimo e sono pronto anche a ripartire dai dilettanti nonostante credo di aver dimostrato di poter dire la mia tra i professionisti. Sono stato in prova ad Este ma non potevano prendermi. Il regolamento sui giovani in Serie D mi penalizza, per questo ho aperto anche all’estero”.