Ufficiale Pistoiese, arriva l'addio con mister Villa. Al suo posto già nominato Andreuccetti

Conclusa la stagione con i soli playoff, neppure vinti, la Pistoiese programma già la stagione ventura, e fa sapere, mediante una nota ufficiale, che a partire dal 1° luglio entrerà in carica mister Antonio Andreuccetti, reduce dalla lunga esperienza sulla panchina dell’Union Clodiense, culminata con la storica promozione in Serie C del club veneto.

Come si legge nel comunicato degli orange, "classe 1965, toscano nato a Lucca ma residente in Veneto da diversi anni, il nuovo tecnico arancione porterà con sé un grande bagaglio di esperienza e successi, maturato nel corso della sua lunga carriera. [...] Precedentemente, il neo allenatore arancione ha collezionato risultati importanti sedendo sulle panchine, tra le altre, di Campodarsego, con cui ha prima vinto due volte i playoff e poi il campionato, Triestina, con cui ha vinto i playoff, e Como, con cui ha nuovamente vinto i playoff". Tecnico quindi esperto, "abituato a lavorare con serietà e a ottenere risultati (sono ben cinque le promozioni conquistate in carriera dal tecnico toscano) - prosegue il comunicato -. Un profilo che conosce bene le sfide della categoria e che in carriera ha già dimostrato di saper costruire percorsi vincenti: su oltre 400 partite in carriera, infatti, ha una percentuale del 59% di vittorie e solo del 19% di sconfitte".

Contestualmente, il club "ringrazia e saluta mister Alberto Villa. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e la professionalità mostrata in questi mesi. Il club, salutando il tecnico, intende augurare ad Alberto Villa il meglio per il futuro professionale".