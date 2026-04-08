TMW Pro Palazzolo, a breve l'incontro con Floriano: il Ds ha richieste, ma il club vuole trattenerlo

Sistemate le questioni societarie con il ritorno alla presidenza di Claudio Forlani, che circa un mese fa ha riacquistato la totalità delle quote societarie dopo la breve parentesi legata a Massimiliano Lanzani come nuovo proprietario, la Pro Palazzolo ha ripreso il suo regolare corso, e battaglierà in queste quattro ultime giornate di campionato per centrare i playoff, che oggi distano solo un punto. Tra i fautori della positiva stagione dei lombardi - richiamato proprio da Forlani -, il Direttore Sportivo del club Roberto Floriano.

E proprio l'ex calciatore, che ha appeso le scarpette al chiodo nella stagione 2023-24, ha ricevuto i primi sondaggi in vista della prossima annata, non solo tra le big di categoria ma anche tra i professionisti, situazione questa che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha portato la società lombarda ad attivarsi con mesi di anticipo per cercare di arrivare a un rinnovo di contratto, che sarebbe il primo tassello in ottica del prossimo campionato; entro la metà di aprile è atteso un incontro tra le parti, anche per capire quelli che sono poi i progetti futuri del club.

Saranno quindi giorni di lavoro per la proprietà, che guarda non solo all'imminente futuro ma tenta di progettare anche a lungo termine. Come detto, però, le richieste al dirigente non mancano...