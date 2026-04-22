Ufficiale La Pro Palazzolo trattiene Floriano. Il Ds ha rinnovato per un'altra stagione

Lo avevamo anticipato nelle scorse settimane, la Pro Palazzolo voleva blindare il Direttore Sportivo Roberto Floriano, e così è stato: l'incontro che era atteso tra le parti ha dato i frutti sperati, e il dirigente ha prolungato l'accordo in essere per un'altra stagione, con nuova scadenza quindi fissata al 30 giugno 2027.

Questa, la nota della società lombarda:

"La Società è lieta di annunciare ufficialmente la riconferma di Roberto Floriano nel ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra per la stagione 26/27.

Attraverso questa scelta, la Società intende dare un segnale forte di stabilità, proseguendo con determinazione lungo il percorso di crescita intrapreso.

La società augura a Roberto un buon proseguimento di lavoro, con l’auspicio di raggiungere insieme i traguardi più ambiziosi".

E sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole di Floriano: "Desidero ringraziare innanzitutto il Presidente Forlani per la rinnovata fiducia e per avermi offerto l’opportunità di proseguire il mio lavoro in una piazza prestigiosa come Palazzolo. Sono entusiasta di continuare a collaborare con questa dirigenza e con un Presidente verso il quale nutro una stima profonda: la mia scelta di accettare il rinnovo nasce proprio dalla totale fiducia che ripongo nel progetto della Pro Palazzolo. Il nostro obiettivo comune rimane quello di migliorarci costantemente, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del settore giovanile e all’inserimento di profili giovani, determinati e che condividano la nostra stessa fame di successi e ambizione".

Spazio anche a quelle del presidente Claudio Forlani, che ha evidenziato l’importanza strategica di questa decisione: "La riconferma di Roberto Floriano testimonia la nostra volontà di dare continuità a un progetto tecnico che riteniamo solido e sorretto da una chiara visione prospettica. Roberto rappresenta un tassello fondamentale per la programmazione della stagione 2026/2027: in questa stagione ha svolto un lavoro eccellente, distinguendosi non solo per l’indiscussa professionalità, ma anche per le sue doti umane. Questa scelta è inoltre la dimostrazione tangibile della compattezza del nostro sodalizio e serve a ribadire la fermezza del nostro percorso, ponendo fine a qualsiasi speculazione esterna. Continuiamo con convinzione sul solco di quanto costruito finora".