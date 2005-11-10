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Pane riparte dalla Turris: l'esperto portiere ha firmato con i corallini in Serie D

Pane riparte dalla Turris: l'esperto portiere ha firmato con i corallini in Serie D TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:27Serie D
Dopo l'addio all'Avellino al termine della scorsa stagione per il classe '90, che è stato ammesso al corso UEFA B di Coverciano, è pronto a rimettersi in gioco in Serie D

Nonostante un accordo che era stato trovato nello scorso mese, solo oggi la Turris ha ufficializzato l'arrivo di un profilo di grande esperienza fra i pali come Pasquale Pane che aveva salutato l'Avellino al termine della scorsa stagione. A darne notizia è stato lo stesso club corallino:

Il comunicato della Turris su Pane

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del portiere Pasquale Pane, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Classe 1990, Pane approda a Torre del Greco dopo un percorso lungo diciassette stagioni nel calcio professionistico, durante il quale ha collezionato oltre 300 presenze ufficiali, distinguendosi per continuità di rendimento, personalità e affidabilità. Nel corso della sua carriera ha difeso i pali di piazze importanti del calcio italiano, vestendo le maglie di Cavese, Barletta, Aprilia, Ischia, Benevento, Mantova, Akragas, Siena, Sicula Leonzio, Picerno, Team Altamura e Avellino. Un percorso che gli ha permesso di maturare un bagaglio di esperienza, professionalità e affidabilità costruito in contesti ricchi di storia e passione. L’approdo alla FC Turris 1944 rappresenta una scelta fortemente voluta, che apre un nuovo capitolo del suo percorso sportivo. La società si assicura un professionista di grande spessore umano e tecnico, capace di mettere la propria esperienza al servizio del gruppo e di rappresentare un punto di riferimento per l’intero reparto difensivo.

In un campionato competitivo come la Serie D, la presenza di un portiere esperto e carismatico rappresenta un valore aggiunto fondamentale. L’arrivo di Pasquale Pane testimonia la volontà della società di costruire basi solide, coniugando giovani di prospettiva e calciatori di comprovata esperienza.

La FC Turris 1944 rivolge a Pasquale Pane il più caloroso benvenuto nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.

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