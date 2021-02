Siena, Gilardino: "Emozionato come la prima volta. Sono tornato per portare a termine un lavoro"

vedi letture

Alberto Gilardino ha spiegato in conferenza stampa il suo ritorno sulla panchina del Siena a distanza di un mese dalla rottura: “Sono emozionato come fosse il primo giorno, il passato non conta più nulla dobbiamo guardare al futuro, ricominciare a pedalare e ritrovare un’anima in campo. L’unica promessa che posso fare è che lavoreremo sul campo ogni giorno per migliorare sia la classifica sia ogni singolo giocatore. Dobbiamo limare i difetti ed esaltare i pregi. Sono tornato per i ragazzi e per la piazza. È inutile ribadirlo, è la verità. C’è stato chi mi ha chiesto chi me la faceva fare, ma io amo questo lavoro e sono legato a questa squadra. - continua Gilardino – Ci siamo accordati in pochi secondi e da persone intelligenti ci siamo chiariti dopo le divergenze passate, sono tornato per portare avanti questo lavoro con obiettivi che sono diversi da quelli di quando sono arrivato in estate. Mercato? Rispetto a un mese fa si è ristretto tutto, ma l volontà è quella di migliorare la squadra e a noi servono giocatori che possano fare la differenza. Tifosi? Li ringrazio per quanto ci hanno trasmesso, sarebbero di grandissimo aiuto se ci fossero. Dobbiamo essere un blocco unico da qua alla fine”.