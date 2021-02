tmw Siena, si guarda al mercato per svoltare: obiettivo l'esperto centravanti Peluso

vedi letture

Il Siena vive momenti difficili dopo la sconfitta nell’ultimo turno e le contestazioni dei tifosi nei confronti della guida tecnica formata dal duo Pahars-Gazzaev. In attesa di capire cosa succederà sul fonte della panchina (i tifosi rivorrebbero Gilardino o comunque un tecnico italiano) la società starebbe pensando a rinforzare la rosa con l’arrivo di un attaccante d’esperienza come Maurizio Peluso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i toscani avrebbero avviato una trattativa con il Tiferno Lerchi, club in cui il centravanti ha segnato 10 reti in 12 presenze in questa stagione.