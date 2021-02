Trapani, De Picciotto esce allo scoperto: "Pronto a investire in maniera seria"

In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica l’imprenditore Renè De Picciotto, socio del Lecce, ha parlato dell’interessamento per il Trapani nato dopo una lettera inviatagli da un tifoso del club siciliano, spiegando di voler prima attendere il bando da parte del sindaco per la rinascita del club dopo il fallimento e l’esclusione dal campionato di Serie C: “Mi ero già interessato al Trapani, ma guardando le carte mi ero accorto che la prospettiva di un fallimento fosse molto probabile e non valesse la pena di provare a tenere in vita quella società. Ora però sono pronto per porre le basi di un investimento serio, anche se prima bisognerà attendere il bando. - continua De Picciotto – Non sono un uomo dei sogni, ma un imprenditore concreto e non voglio regalare facili illusioni. Se investirò sarà un investimento utile per tutto il territorio, non solo per il club. Ho intenzione di creare una società agile, con due o tre trapanesi nel consiglio di amministrazione, e una squadra che possa puntare subito alla Serie C che considero come un punto di partenza”.