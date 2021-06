Trastevere, Betturri: "Non vogliamo la C? Favole. Se ripescati, valuteremo"

E' ancora vivo il sogno Serie C in casa Trastevere. Ne parla il patron Pier Luigi Betturri dalle colonne de Il Messaggero: "Che non vogliamo salire in C è una favola bella e buona. Se arriverà il ripescaggio valuteremo la situazione e la affronteremo. Magari con qualche aiuto potremmo sopportare le spese, tante, che richiede un ripescaggio". E se ciò non sarà, Betturri ha già chiara la strada: "Se non dovesse arrivare il salto in C, ripartiremo dalla D con l'intento di fare un altro campionato di vertice".