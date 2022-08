ufficiale Bicchierai nuovo Ds del Mobilieri Ponsacco. Scaramuzzino si dimette

Come avevamo anticipato, l'ormai ex San Donato Egidio Bicchierai sarebbe divenuto il nuovo Ds del Mobilieri Ponsacco, in sostituzione di Luca Scaramuzzino (vicino al settore giovanile del Pisa): ora è arrivata l'ufficialità della nomina. Contestualmente, il club ponsacchino ha comunicato le dimissione del citato Scaramuzzino.

Ecco la nota:

"Ogni presentazione è superflua: un nome garanzia di esperienza, competenza e profonda conoscenza del panorama calcistico toscano. Viene da stagioni piene di successi, dalla cavalcata Grossetana all'impresa di San Donato della scorsa stagione.

Siamo orgogliosi di annunciare come nuovo Direttore Sportivo dell'ASD Mobilieri Ponsacco Egidio Bicchierai!

Contestualmente comunichiamo che l'ormai ex Direttore Sportivo Luca Scaramuzzino, in data Martedì 23 agosto, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Auguriamo a Luca le maggiori fortune per il prosieguo della sua carriera, ringraziandolo di cuore per il grande lavoro svolto con noi!".