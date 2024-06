Ufficiale Nominato il nuovo assetto societario del Livorno di Esciua. Indiani in panchina

È stato reso ufficialmente noto l'assetto societario del Livorno per la stagione 2024/2025, che vedrà ovviamente nuovamente Joel Esciua nel ruolo di Presidente; ad affiancarlo, Enrico Fernandez Affricano nella veste di Presidente Onorario, Vittorio Mosseri in quella di Direttore Generale e Alessandro Doga in quella di Direttore Tecnico; l'ex portiere labronico Luca Mazzoni è stato invece nominato Club manager.

Nel corso della conferenza stampa, è stato poi nominato Egidio Bicchierai come Direttore Sportivo, e Paolo Indiani come allenatore della prima squadra; suo assistente, Niccolò Pascali.