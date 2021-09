ufficiale Casertana, ecco Sansone: "Piazza che trasmette i giusti stimoli a un calciatore"

La notizia era nell'aria, ora è stata ufficializzata: Gianluca Sansone è un calciatore della Casertana.

Ecco la nota del club. che è ripartito dalla Serie D: "La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore Gianluca Sansone. Con il classe 1987, il club rossoblu piazza un colpo importante nel reparto offensivo. Attaccante di assoluto spessore, per Sansone parla una carriera fatta di maglie importanti e di tanta serie A e B con Torino, Sassuolo, Sampdoria, Bologna, Bari e Novara. Arriva in rossoblu dopo aver indossato lo scorso anno la maglia del Casarano".

“Arrivo in una piazza importante che trasmette gli stimoli giusti a un calciatore. Non conta il passato, quello che sei stato e quello che hai fatto. Questa è una categoria dura e un girone tosto. Il più difficile di tutta la serie D. Sono due anni che disputo questo campionato e conosco le insidie che nasconde. Conta avere il giusto equilibrio. Non esaltarsi nei momenti positivi, o abbattersi quando le cose non girano per il verso giusto”, le prime parole del giocatore.