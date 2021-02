ufficiale Dopo quattro anni torna in pista Firicano: è il nuovo mister del Prato

Dopo quattro anni di stop, torna in pista Aldo Firicano, nuovo allenatore del Prato: la sua ultima esperienza in panchina risaliva alla stagione 2016-2017, quando subentrò ad Andrea Danesi sulla panchina della Carrarese, salvata nel playout contro la Lupa Roma.

Questa la nota della società toscana, ripresa dal sito ufficiale del club:

"La Società Associazione Calcio Prato SSD a RL comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Mister Aldo Firicano.

L’esordio da calciatore professionista risale alla stagione 1986/87 con la maglia della Nocerina in serie C1. Nella stagione successiva il passaggio all’Udinese dove colleziona, in due stagioni in cadetteria, 53 presenze e 5 reti. Nell'estate del 1989 l’arrivo al Cagliari, neopromosso dalla C1 alla serie cadetta, con il quale al termine della stagione conquistò la promozione nella massima serie. Con la compagine sarda, in sei stagioni sportive, disputerà 191 presenze in serie A con 8 reti. Nell’estate del ’96 venne acquistato dalla Fiorentina con la quale disputerà altre 83 presenze nella massima serie. Nel gennaio del 2001 il ritorno in cadetteria con la maglia della Salernitana. L’ultima esperienza da calciatore è stata con la maglia della sestese nel campionato di serie D 2003/2004.

La sua carriera da allenatore inizia proprio dalla squadra di Sesto Fiorentino nella stagione 2004/2005 conquistando i play-off di serie D. Nella stagione successiva centra una importante salvezza con la Biellese in serie C 2. Nella stagione 2011/2012, al termine di una stagione esaltante, vince il campionato di Seconda Divisione con la Pro Patria.

Biennio importante al Sud Tirol in serie C e la salvezza centrata non facile con la Carrarrese nel 2017.

Ad Aldo un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori biancoazzurri".