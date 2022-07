ufficiale Il figliol prodigo torna a casa. Marotta riabbraccia la Giana Erminio

Ci era riuscito nove anni fa a portarla tra i pro, ora ci riproverà: perché Matteo Marotta è tornato alla Giana Erminio, quattro anni dopo l'ultima volta che ha vestito quella maglia. Allora la formazione lombarda era in Serie C, adesso, dopo la retrocessione dello scorso anno, ripartirà dalla Serie D, con l'ambizione però di tornare presto in terza serie: il centrocampista dovrà dare il suo contributo.

Ecco il comunicato:

"A.S. Giana Erminio è lieta di dare il bentornato al calciatore Matteo Marotta, di cui si è assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2022/23.

Centrocampista classe 1989, Marotta non ha bisogno di presentazioni per i tifosi biancazzurri: ha vestito la maglia della Giana dalla stagione 2011/12 in Promozione alla stagione 2017/18 in Serie C, contribuendo alla triplice salto consecutivo che ha portato la squadra di Gorgonzola in Lega Pro dopo la vittoria del campionato Serie D 2013/14, con mister Andrea Chiappella come compagno di squadra e Cesare Albè come allenatore. Dopo aver indossato la fascia da capitano dei biancazzurri, è passato al Piacenza, dove ha trascorso due anni, Marotta ha poi vestito la maglia del Lecco, sempre in Serie C, mentre la stagione da poco conclusa l’ha trascorsa al Sangiuliano City in Serie D, contribuendo alla vittoria del campionato e alla promozione nei professionisti. Per lui ammontano a 278 le presenze fra Serie C e Serie D, arricchite da 20 gol, 18 dei quali in maglia biancazzurra".