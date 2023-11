ufficiale Luparense, il portiere arriva dalla Feralpisalò. Tesserato il giovane Ferretti

Si è conclusa l'avventura del portiere Luca Ferretti alla Feralpisalò, con la squadra gardesana che già lo scorso anno aveva mandato il classe 2003 a fare esperienza in Serie D, al Carpi; e anche quest'anno, senza presenze all'attivo in Serie B, il giocatore è tornato di nuovo in quarta serie, approdando alla Luparense, formazione veneta attualmente inserita nel Girone C (dove occupa attualmente il quinto posto con 17 punti raccolti in 10 partite giocate). A renderlo noto la stessa Feralpi, con il seguente comunicato:

"Feralpisalò Srl comunica il passaggio del portiere Luca Ferretti alla Luparense F.C.

A Luca, il sincero augurio di un proficuo prosieguo di stagione".