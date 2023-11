ufficiale Piacenza, è finita l'avventura di Maccarone. Il tecnico è stato esonerato

Il Piacenza Calcio comunica di avere sollevato il Sig. Massimo Maccarone dalla conduzione tecnica della prima squadra.

Insieme al Sig. Maccarone, lasciano i rispettivi incarichi il vice allenatore Sig. Daniele Ficagna, il preparatore atletico Prof. Matteo Cucurnia e il preparatore dei portieri Sig. Stefano Pardini.

Il Piacenza Calcio desidera ringraziare il Sig. Maccarone e i componenti del suo staff per il lavoro svolto.

La panchina della prima squadra è affidata al Sig. Stefano Rossini che avrà come vice il Sig. Moreno Terzoni.

Contestualmente, la società informa che il Sig. Antonio De Vitis assume, con effetto immediato, il ruolo di direttore tecnico andando ad affiancare il direttore sportivo Alessio Sestu e conservando la responsabilità dell’area tecnica del settore giovanile. Lo staff che collaborerà con mister Rossini sarà completato e comunicato in seguito.