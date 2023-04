ufficiale Trapani, La Rosa cede le quote ad Antonini: "Pronti a cambiare la storia del club"

Nuova era al via in casa del Trapani, società attualmente al quarto posto del Girone I del campionato di Serie D. Marco La Rosa ha, infatti, ceduto il 70% delle quote del club siciliano a Valerio Antonini.

Ad annunciare l'accordo è stato proprio quest'ultimo (fonte Giornale di Sicilia): "Con grande soddisfazione, annuncio di aver concluso la trattativa per l’acquisizione del 70% delle quote della società FC Trapani 1905 con il presidente Marco La Rosa, che ringrazio per la disponibilità e sensibilità mostrata nel favorire questa negoziazione per il bene supremo della città di Trapani. Da oggi parte ufficialmente il progetto di cambiare lo storia sportiva di questa città, che vedrà unire presto sotto un’unica bandiera i due sport più seguiti dai trapanesi. L’emozione è forte ma lascia spazio subito alla determinazione che metterò per raggiungere quanto prima i traguardi a cui aspiro. Con affetto per i trapanesi Valerio Antonini".