Ufficiale Un figlio d'arte per l'attacco del ChievoVerona: tesserato Filippo Strada. La nota

Un figlio d'arte per il ChievoVerona: il club veneto ha infatti annunciato il tesseramento del fantasista Filippo Strada, figlio di Pietro Strada ex fra le altre di Parma, Reggiana e Brescia. Questo il comunicato dei gialloblù:

"L’A.C. ChievoVerona è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive di Filippo Strada, trequartista e seconda punta classe 1997.

Filippo è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, arrivando fino alla Primavera e in prima squadra. Successivamente ha giocato in Serie C nel Prato e alla Lucchese. Nel 2018/19 si è trasferito all’Adrense, ora Franciacorta, in Serie D e la stagione seguente nel Villafranca dove ha segnato 9 gol, per poi passare al Sona e al Delta Porto Tolle. Dal 2022/23 ha indossato la maglia del Montecchio Maggiore, realizzando 13 reti in 28 presenze, prima di passare al Derthona e all’Adriese.

Nella sua carriera ha partecipato alle Universiadi con la maglia azzurra dell’Italia, segnando un gol nei quarti di finale contro la Francia".