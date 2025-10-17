Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani

Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italianiTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 19:30Storie di Calcio
TMWRadio Redazione
Storie di Calcio
Ascolta il podcast
TMW Radio / Storie di Calcio
00:00
/
00:00

Aveva tutto Gigi Meroni: classe, estro, piedi fatati, gol. Ma è andato via troppo presto per mostrare al mondo e all'Italia tutta la sua bellezza. Era il 15 ottobre 1967 quando a Torino se ne andò ad appena 24 anni una delle grandi promesse del calcio nostrano. E per un incidente assurdo, che però lo ha fatto entrare nel mito.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Como, dopo aver esordito in prima squadra, in Serie B, venne ceduto al Genoa. Troppo forte quel ragazzino per non portarselo a casa. Ma Meroni era molto di più: un campione. Con i suoi dribbling e i gol, sapeva incantare tutti. Ma soprattutto portava vittorie. E a Genova lo sanno bene, perché con lui si tornò a sognare. Dopo anni difficili, si tornò all'ottavo posto in classifica e si vinse la Coppa delle Alpi, nell'anno in cui venne stabilito anche il record di imbattibilità dal portiere Mario Da Pozzo.

Poi, nell'estate 1964, fu ceduto al Torino allenato da Nereo Rocco per 300 milioni di lire, all'epoca cifra record per un giocatore di soli 21 anni. E tutto questo nonostante una mobilitazione popolare degna di un grande. Con i granata, Meroni cominciò davvero a mostrarsi al mondo come uno dei più forti giocatori di quegli anni. Memorabile la rete a San Siro contro l'Inter, nel 1967, con un pallonetto dal limite dopo uno dei suoi proverbiali slalom. Un gol che interruppe l'imbattibilità casalinga della "Grande Inter" dell'allenatore Helenio Herrera, costringendo i nerazzurri alla prima sconfitta dopo 3 anni di risultati utili. 

La "farfalla", come veniva chiamato per il suo gioco e i costumi anticonformisti, era un vero artista, gioia per gli occhi. Rischiò di passare alla Juve per 750 milioni di lire, ma l'insurrezione del popolo granata costrinse il presidente Orfeo Pianelli a rinunciarvi. Poi però la tragedia, che ha sconvolto non solo Torino ma tutta Italia.

A parlarne a TMW Radio, durante Storie di Calcio, due penne come Franco OrdineDarwin Pastorin. "Immaginate un ragazzo che abbia i capelli lunghi, i calzettoni abbassati e che continui a giocare e a divertirsi dribblando i propri avversari, senza avere come fine il gol ma di cercare di divertire la platea. Meroni era questo - ha sottolineato Ordine -. In quegli anni andava di moda la finta di un altro numero 7 straordinario, quella di Garrincha, che lasciava sul posto tutti gli avversari. Subito dopo Meroni, sulla scena internazionale uscì la stella di Best. Questo tris di assi fa capire a che livello di tecnica e talento siamo arrivati con Meroni". E ha aggiunto: "Incarnava l'inizio di quel periodo che andava sotto il titolo di contestazione giovanile, perché vestiva stravagante, aveva i baffi, i capelli lunghi, non rispettava l'etichetta. E rispettava queste caratteristiche in campo e fuori. Era poco avvicinabile da parte dei cronisti, non perché avesse l'alterigia dei grandi campioni, ma perchè rifuggiva dallo schema dell'intervista classica. Era capace di offrire spunti anche extra-calcistici e spesso, per evitare di non essere compreso, evitava di parlare". 

Mentre calcisticamente parlando lo ha definito così: "Era quello che oggi metteremmo al bando, un dribblomane. Incarnava la classica ala destra, che scattava e dribblava sette volte lo stesso avversario, per il solo gusto di farlo, grazie a una tecnica raffinata. Era uno che puntava anche alla porta, aveva il fiuto del gol e si spostava spesso da quel binario per entrare nel cuore dell'area. Il suo modo di fare l'ala destra, anche nelle poche presenza in azzurro, avevano dettato una moda. Cosa ci siamo persi? Il meglio. Ci siamo persi anche un giocatore che ci sarebbe stato utile in quegli anni per evitare qualche figuraccia e migliorare il rendimento della Nazionale. E avremmo avuto un campione in più al Mondiale in Messico".

"E' stato uno dei giocatori più poetici del calcio mondiale - ha ricordato Pastorin -. E' stata una vita breve, consumatasi con una tragedia, ma nel suo cammino ha saputo conquistare tutti con la sua bellezza e fantasia. Ricordo nel 1967, quando se ne andò a poca distanza da Che Guevara. Due rivoluzionari, uno che ha saputo portare nel mondo il senso dell'uomo nuovo, della libertà degli oppressi, l'altro ha portato nel calcio il senso poetico, come Garrincha, Best. Ho avuto la fortuna di incontrarlo, era di una disponibilità incredibile. Sapeva conquistare tutti anche oltre il prato verde. Era un poeta, un sognatore. Giocò la sua ultima sfida contro la Sampdoria, mentre il primo derby senza di lui vinse il Toro per 4-0 e io andai allo stadio con la bandiera bianconera listata a lutto, perché era venuto meno un calciatore importante per tutti".

Articoli correlati
5 maggio 1963, il primo gol in Serie A di Gigi Meroni. Per salvare il Genoa 5 maggio 1963, il primo gol in Serie A di Gigi Meroni. Per salvare il Genoa
TMW - Il Torino ricorda Meroni a 56 anni dalla sua scomparsa: ecco chi era presente... TMW - Il Torino ricorda Meroni a 56 anni dalla sua scomparsa: ecco chi era presente
TMW - Il Torino ricorda Gigi Meroni. Barile: "Momento toccante, bello vedere tanti... TMW - Il Torino ricorda Gigi Meroni. Barile: "Momento toccante, bello vedere tanti tifosi qua"
Altre notizie Storie di Calcio
Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani
Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona"
Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio
Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino
Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore... Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore
Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore
Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera"... Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera"
Canovi: “Andreotti bloccò la trattativa Falcao-Inter. Legatissimo a Cerezo” Canovi: “Andreotti bloccò la trattativa Falcao-Inter. Legatissimo a Cerezo”
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
4 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.3 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.4 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.5 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.6 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Immagine top news n.7 Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Colantuono: "Atalanta realtà consolidata. Oggi è un modello da seguire, spero che continui così"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, a Torino per restare in testa. Per la Juve ostacolo Como
Immagine news Serie A n.3 De Gea: "Semplice scegliere la Fiorentina. Il Viola Park ha pesato nella mia decisione"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco: "Pensavamo Marchwinski fosse più avanti. A Stulic manca solo il gol"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Chivu: "Esposito è salito sul palco e deve ballare. Ormai è un giocatore internazionale"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, aperta la mostra "Come una seconda pelle": presenti oltre 400 maglie della Dea
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Fumagalli dal 1°. Henderson per Pafundi
Immagine news Serie B n.2 Mantova-SudTirol, i convocati di Castori: emergenza in difesa, ma rientra Masiello
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Carrarese, i convocati di Calabro: out Parlanti, rientrano Arena e Salamon
Immagine news Serie B n.4 Frosinone-Monza, i convocati di Alvini: si ferma anche Kone, 9 gli assenti. C'è Sherri
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Dionigi: "Col Bari serviranno intensità e idee. Sfruttiamo il fattore campo"
Immagine news Serie B n.6 Mantova-SudTirol, i convocati di Possanzini: assente il solo Mantovani per infortunio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie C n.2 La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano
Immagine news Serie C n.3 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.4 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, colpo in attacco: tesserato l'ex Spezia Diego Falcinelli
Immagine news Serie C n.6 Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta a subentrare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.5 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?